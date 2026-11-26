Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов съобщи за проведена среща на партийна делегация в Пекин с представители на Китайската комунистическа партия, на която са били обсъдени възможности за китайски инвестиции в България.

В публикация във Facebook Костадинов посочва, че делегацията се е срещнала със заместник-министър Ма от Международния отдел на Централния комитет на ККП, както и с ръководството на дирекция „Централна и Източна Европа и Евразия“.

По думите му основна тема на разговорите са били инвестиции за милиарди евро в България, насочени към модернизацията на страната в рамките на китайската инициатива „Един пояс, един път“.

Костадинов твърди, че китайската страна е потвърдила готовността си да вложи средства в България, като според него следващата стъпка зависи от българското правителство.

В публикацията не се посочват конкретни инвестиционни проекти, срокове или механизми за финансиране.