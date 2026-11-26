Манчестър Юнайтед е допуснал 36 гола от началото на сезона във всички турнири - повече от всеки друг отбор от петте водещи европейски първенства. От тях 23 са във Висшата лига, 10 в Шампионската лига и три в Купата на Лигата. Срещу Юнайтед са отсъдени пет дузпи, а футболистите му са получили пет червени картона.

При равенството 2:2 със Спортинг Лисабон отборът постави и негативен клубен рекорд. За първи път Юнайтед допусна поне по два гола в четири поредни мача в Шампионската лига.

След силния си дебютен сезон на “Олд Трафорд” вратарят Сене Ламенс е спасил 60,2% от ударите през настоящата кампания. Това го поставя на предпоследно място сред 17-те вратари от Висшата лига с поне 10 участия във всички турнири. Единствено Карл Ръшуърт от Ковънтри е с по-нисък процент - 54,4%.

Две грешки на Ламенс са довели пряко до голове този сезон, при една за цялата предходна кампания. Алтернативите на Маурисио Почетино на вратарския пост са 36-годишният Карл Дарлоу и 40-годишният Том Хийтън, който не е играл в официален мач от февруари 2023 г.