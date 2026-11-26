Протест срещу правителството на Румен Радев и президента Илияна Йотова започна тази вечер пред сградата на Президентството в София. Демонстрацията е организирана от гражданския активист Манол Глишев, който настоява за оставките на премиера и държавния глава.

Сред основните причини за недоволството са държавният бюджет за 2027 г., поскъпването на живота и политиката на управляващите по отношение на сигурността в Черно море.

Още при обявяването на демонстрацията Глишев предупреди, че икономическата ситуация и рисковете пред националната сигурност могат да предизвикат по-широко обществено недоволство.

"Има достатъчно причини и поводи за протести, които да прераснат в истинска национална вълна срещу Радев и Йотова. Бюджетът и руската заплаха в Черно море са напълно достатъчни, а обедняването тази зима ще е чудовищно", заяви той в социалните мрежи.

Организаторът отправи критики и към парламентарната опозиция, която според него не предприема достатъчно решителни действия срещу управляващите.

"Очевидно е, че парламентарните "демократи" чакат ние да им свършим работата", коментира Глишев.

Протестът идва на фона на продължаващите спорове около бюджета за следващата година, който беше приет на първо четене от Народното събрание със 126 гласа "за".

Недоволството е насочено и срещу действията на правителството във връзка със зачестилите заплахи за корабоплаването в Черно море.

"Правителството и президентът трябва да паднат. Залогът е бъдещето на България в Европа", заяви Манол Глишев в призива си за демонстрацията.

Това не е първият протест, организиран от гражданския активист срещу настоящото управление. През последните месеци в центъра на София се проведоха и други демонстрации с искания за оставките на Румен Радев и Илияна Йотова.