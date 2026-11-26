Началникът на Софийския затвор е освободен от длъжност заради случай, при който 19-годишен обвиняем е бил пуснат от ареста по погрешка. Това става ясно от писмен отговор на министъра на правосъдието Николай Найденов до депутата Ивайло Мирчев по реда на парламентарния контрол.

Става дума за Красимир Пантов, който заедно с брат си Цветан Пантов и 28-годишния Мирослав Цаков е обвинен в поредица от нападения над хора в центъра на София.

Случаят придоби публичност след разследване на NOVA, в което Вероника Димитрова разказа за действията на групата. Тримата имат общо над 14 обвинения за побои, заплахи и грабежи.

В края на юни те са задържани от полицията след поредно нападение над граждани в столицата, а съдът им налага мярка за неотклонение "задържане под стража".

Въпреки това на 29 септември Красимир Пантов е освободен по погрешка. На едно от следващите съдебни заседания той се явява сам и обяснява, че е бил пуснат от ареста.

На 5 октомври 19-годишният обвиняем отново е задържан.

След излъчването на телевизионния репортаж министърът на правосъдието разпорежда проверка на случая.

"Началникът на затвора в София е освободен от заеманата длъжност. Ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност и на експертното лице, което е следвало да съблюдава законосъобразното изпълнение на получените за изпълнение прокурорски и съдебни актове на задържаните лица", посочва министър Найденов в отговора си до Ивайло Мирчев.

От Министерството на правосъдието са предприети и допълнителни мерки за предотвратяване на подобни случаи.

Експерти от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" ще проведат обучение на новоназначените служители в администрацията на затвора, свързано с правилното изпълнение на съдебните и прокурорските актове.

Целта е да бъдат ограничени пропуските, които могат да доведат до неправомерно освобождаване на задържани лица.