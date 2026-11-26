Пиер-Емерик Обамеянг претърпя пътен инцидент сутринта на 26 ноември, докато пътуваше към тренировъчната база на Депортиво Ла Коруня в Абегондо. Спортният автомобил на нападателя се е сблъскал с друга кола около 9:23 часа на магистрала АП-9 в района на Пиадела, близо до връзката с А6. При инцидента са нанесени само материални щети.

След катастрофата Обамеянг се присъедини към съотборниците си и тренира пълноценно. “Беше малка уплаха. Това са неща, които се случват в живота, а най-важното е, че и другият участник в инцидента, и аз сме напълно добре”, каза нападателят.

37-годишният футболист има пет гола и две асистенции в десет мача за Депортиво през сезона. Бившият нападател на Арсенал, Милан и Барселона е претърпял сходен пътен инцидент и през 2019 г.