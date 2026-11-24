Спортният арбитражен съд призна Сенегал за победител в Купата на африканските нации, съобщава френският вестник “Екип”. С решението си от 24 ноември съдът възстанови резултата от финала в Рабат, в който сенегалците победиха домакина Мароко с 1:0 след продължения.

Спорът възникна в края на редовното време на финала на 18 януари. След като съдията отсъди дузпа за Мароко, футболистите на Сенегал напуснаха терена без негово разрешение. Те се върнаха около 15 минути по-късно, а Брахим Диас пропусна от бялата точка. Така двубоят стигна до продължения, в които Сенегал отбеляза победния гол.

На 17 март Африканската футболна конфедерация отне титлата на Сенегал заради напускането на терена и я присъди на Мароко. След отмяната на това решение Сенегал отново е шампион и записва втората си титла в историята на турнира.