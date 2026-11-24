Софийският градски съд отказа да промени мярката за неотклонение на Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе" в София, при която загинаха четирима души, а други четирима пострадаха.

Филипов остава с мярка "задържане под стража", като определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция.

Според обвинението мъжът е управлявал автомобил със скорост не по-ниска от 113 км/ч при разрешени 60 км/ч, нарушил е правилата за движение и се е сблъскал с автобус. Прокуратурата твърди, че умишлено е причинил смъртта на четирима души и средни телесни повреди на други четирима.

За това престъпление законът предвижда наказание до 20 години лишаване от свобода. Филипов е обвинен и за непристойно поведение, отличаващо се с изключителна дързост.

Адвокатът му поиска замяна на задържането под стража с домашен арест, като изтъкна, че клиентът му е задържан от юни и трябва да се грижи за двете си деца.

Защитата посочи и здравословното състояние на обвиняемия, който според адвоката продължава да изпитва силни болки след катастрофата и последвалите операции.

Поискано беше назначаването на комплексна съдебномедицинска експертиза, която да установи дали състоянието на Филипов позволява престоя му в ареста.

Прокуратурата подкрепи искането за експертиза, но съдът го отхвърли с мотива, че към момента няма основания за назначаването ѝ в рамките на това производство. Магистратите посочиха, че подобно искане може да бъде отправено към разследващите органи.

Пред съда Филипов лично настоя за по-лека мярка, като заяви, че изпитва постоянни болки и се събужда с тях.

Държавното обвинение се противопостави на освобождаването му от ареста, като посочи, че няма основания за изменение на мярката за неотклонение.

Съдът прие аргументите за продължаване на задържането, а определението подлежи на обжалване.