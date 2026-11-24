Цените на авиационното гориво все още са с над 50 на сто по-високи от равнищата преди началото на войната между САЩ, Израел и Иран през февруари, заради което и авиокомпаниите търсят начини да опазят парите, с които разполагат.

Сред тях са нови схеми за финансиране на авансовите плащания за нови самолети и обмислянето на продажба и последващо обратно наемане на вече притежавани от тях машини, предава Ройтерс.

„Всички започват да преосмислят от каква ликвидност се нуждаят“, заяви Стивън Тауненд, главен изпълнителен директор на компанията за лизинг на самолети „Би Оу Си авиейшън” (BOC Aviation).

"Някои авиокомпании изчисляват дали биха могли да издържат на цена от 200 долара за барел авиационно гориво през 2027 г"., посочи Тауненд.

Според данни на Ел Ес И Джи (LSEG) спот цената на авиационното гориво в Сингапур е била около 141 долара за барел миналата седмица – значително над нивото от приблизително 93 долара преди войната. Дори ако цените на суровия петрол се понижат, щетите, нанесени върху рафиниращите мощности в Близкия изток и Русия могат да задържат цените на горивата високи, информира БТА.

Авиокомпаниите повишиха тарифите и намалиха броя на полетите, за да компенсират по-високите разходи за гориво. Средните цени на самолетните билети в САЩ са били с близо 23 на сто по-високи на годишна база през седемте месеца до септември, показват правителствени данни.

Разходите обаче продължават да нарастват по-бързо от приходите. Анализ на Ройтерс на регулаторни документи показва, че седем публично търгувани американски авиокомпании са генерирали общо близо 28 млрд. долара повече приходи през първите девет месеца на 2026 г. спрямо година по-рано, докато разходите им за гориво са се увеличили с почти 17 млрд. долара, а общата им оперативна печалба е спаднала с 12 на сто.

Паричните средства и ликвидните им инвестиции са нараснали с 8 на сто до около 35 млрд. долара към септември, но оперативните разходи са се увеличили с близо 18 на сто.