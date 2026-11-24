По-високи цени за едни и същи продукти, по-ниски доходи и все по-голяма тежест върху семейния бюджет. Сравнение на хранителни стоки в България, Германия и Гърция показва, че понякога българският потребител плаща повече от германския и гръцкия. А разликата не е само в цената на етикета, а в това колко пари остават на семейството след пазаруване.

Колко струва храната на българската трапеза и колко плащат за същите продукти хората в Германия и Гърция? Това е въпрос, който все по-често си задават домакинствата, когато излязат от магазина и погледнат касовата бележка. Защото проблемът не е само в поскъпването на отделни стоки. Проблемът е, че храната заема все по-голяма част от семейния бюджет, а доходите на много българи остават далеч от тези в по-богатите европейски държави.

Проверка на цените на идентични продукти показва любопитни, но и доста неприятни за българския потребител разлики.

Показателен пример е замразената пица Dr. Oetker Ristorante Quattro Formaggi – с четири сирена, в опаковка от 340 грама. Снимки от една и съща търговска верига в Германия и България показват, че продуктът струва 3,49 евро в Германия и 4,60 евро у нас.

Разликата е 1,11 евро за една опаковка, или приблизително 31,8% по-висока цена в България. С други думи, ако едно семейство купи четири такива пици, ще плати с 4,44 евро повече, отколкото би платило в Германия при показаните цени.

Разликата не се изчерпва с един продукт. Проверка на 11 основни хранителни продукта в София, Берлин и Атина, публикувана от БТВ през март 2026 г., показва, че общата стойност на сравняваната потребителска кошница е най-висока в българската столица.

Така за една и съща кошница българският потребител плаща с 1,56 евро повече спрямо Атина и с 0,62 евро повече спрямо Берлин. При проверката по-високи цени в България са отчетени при маслото, прясното мляко, яйцата и захарта. По-евтини у нас са свинското месо, хлябът и олиото. Това е конкретна проверка на ограничен брой продукти, а не представително изследване на всички магазини в трите държави.

Данните на Евростат за 2025 г. показват, че общото ценово равнище на храните в България е по-ниско от това в Германия и Гърция. Но при отделни категории картината е съвсем различна.

Особено тревожни са показателите при млечните продукти и яйцата, където ценовото равнище в България е 126,2 пункта при средно 100 за ЕС. Още по-голяма е разликата при маслата и мазнините – 141,9 пункта. Това поставя България над Германия и Гърция в тази продуктова категория. Именно тези стоки са част от обичайното седмично пазаруване на почти всяко домакинство.

Колко остава в семейния бюджет след пазаруването? Тук е същинският проблем. За германското семейство една пица за 3,49 евро може да бъде сравнително малък разход. За българското домакинство същият продукт на цена от 4,60 евро идва на фона на значително по-ниски средни доходи.

Същото важи за млякото, сиренето, яйцата, маслото и останалите основни продукти. Когато цените се доближават до европейските, но възнагражденията не ги следват със същите темпове, натискът върху домакинствата става все по-осезаем. За едно семейство това означава по-малко възможности за спестяване, ограничаване на други разходи, отказ от определени покупки или внимателно пресмятане на всяка стотинка до следващата заплата.

И докато статистиката сравнява ценови индекси, хората сравняват касови бележки. Те виждат колко струва килограм сирене, колко плащат за олио и колко пари им остават след седмичното пазаруване.

Евтина държава ли сме, или просто храната ни излиза скъпо? България продължава да бъде сред държавите с най-ниско общо ценово равнище в Европейския съюз. Това обаче не означава, че всеки продукт е евтин, нито че храната е достъпна за всички. Защото истинското измерение на проблема не е само цената на един продукт. То е в съотношението между цените и възможностите на хората да си ги позволят. Когато българинът плаща повече за една и съща стока, но получава значително по-нисък доход, сравнението с Германия и Гърция престава да бъде просто статистика. То се превръща във въпрос за стандарта на живот, покупателната способност и качеството на ежедневието.

Защото храната не е лукс, а необходимост. И не би трябвало да се превръща в най-тежкото перо в семейния бюджет.