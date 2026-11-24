Кметът на Варна Благомир Коцев публикува в социалните медии своята позиция за свалянето си от поста. В понеделник вечерта Общинската избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор. Поводът - установени нарушения, свързани с отпуските му през миналата година, когато той беше задържан в ареста.

В среднощното си обръщение във Фейсбук Коцев заяви, че решението е било предварително подготвено и е свързано с отказа му да подкрепи определени предложения, заложени в бюджета на общината. В обръщението си Коцев припомня, че е изтеглил от бюджета и от заема за инфраструктура две точки – за тунел под Морската градина, който води до крайбрежната алея, и за продажбата на три общински имота. Той обвини бизнесмена Даниел Славов – Дънката, че е оказал натиск върху членовете на Комисията.

„Общинската избирателна комисия заседава и се произнесе днес по сигнала срещу мен отпреди една година, не този отпреди две седмици. Това е ясно доказателство, че отстраняването ми е било подготвено и е трябвало да се случи още днес. Като наказание за непокорството ми пред бизнесмените, които претендират да управляват Варна от сенките. Тази вечер на 23 ноември 2026 г. във Варна бе извършен преврат от бизнесмена Даниел Славов – Дънката“, написа Благомир Коцев.