Промените в данъчните закони влизат за обсъждане за второ четене в бюджетната комисия в парламента. Измененията вече са одобрени на първо гласуване от депутатите в пленарната зала.

Сред ключовите промени са: по-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. Те ще са в размер от 5000 евро до 15 000 евро, в зависимост от броя на децата в семейството. Според текстовете 12 000 евро ще е облекчението за семейства с дете с увреждания.

От следващата година се въвежда данък „свръхпечалба“ за банки, телекоми, търговски вериги. Като налога ще е в размер на 33%.

Ще има и акциз върху мощните автомобили над 340 конски сили. Вече ще има данък върху ваучерите за храна.

Предвижда се в следващите години и поетапно вдигане с 30% на данъчните оценки на имотите. На първо четене мина и въвеждането на забрана за държане, предлагане и продажба на ракия, произведена в малки обекти за дестилиране.