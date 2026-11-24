Три петролни танкера се запалиха след удар в морски мини в Ормузкия проток
Това съобщиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Иран
Три петролни танкера са били обхванати от пламъци в Ормузкия проток, след като са се натъкнали на морски мини. Това съобщиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Иран, цитирани от Ройтерс, позовавайки се на иранската телевизия „Прес Ти Ви“.
Към момента не се съобщават допълнителни подробности около инцидента.
Случаят е поредният от серията инциденти в Ормузкия проток, който Иран постави под свой контрол след началото на войната през февруари, започнала с американско-израелски удари. В отговор Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища.
Преди началото на конфликта през този стратегически морски маршрут преминаваше около една пета от световните доставки на енергийни ресурси.