Когато Доналд Тръмп организира 90-минутна пресконференция в Белия дом тези дни и постави от двете си страни вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в почти идентични костюми, цялата постановка сякаш навяваше и друг замисъл: кастинг за кандидат-президент на Републиканската партия през 2028-ма г. Кой от двамата би бил по-добър президент? Тръмп дипломатично отказа да отговори на този въпрос, зададен му от журналист.

Само че при американския президент никога няма сигурни залози и със сигурност ръководителят на Белия дом не е най-безпристрастното жури. Когато на финала на въпросната пресконференция Тръмп покани на трибуната новия си началник на кабинета Стивън Милър, който изнесе възторжен панегирик за успеха на администрацията, американският президент се обърна към камерите с шеговитата, но хаплива реплика: „Имаме извънредна новина - той беше по-добър от тези двамата“. И за да бъде политическият шамар пълен, попита Милър: „Искаш ли да се кандидатираш за президент?“.

Разбира се, това беше типичният за Тръмп театър, но едва ли е прозвучало като добра новина нито за Рубио, нито за Ванс - особено на фона на факта, че президентът не пропусна да намекне за възможна „изненада“ в републиканските редици след две години.

Днес големият въпрос пред Републиканската партия не е просто кой ще спечели номинацията през 2028 г., а как ще изглежда тръмпизмът без Тръмп в бюлетината. И тук сблъсъкът между Джей Ди Ванс и Марко Рубио очертава две коренно различни стратегии за оцеляване.

Джей Ди Ванс: идеологът в търсене на собствен глас

На хартия Джей Ди Ванс би трябвало да е естественият престолонаследник. Като вицепрезидент, той разполага с институционалната тежест на поста, младост, ораторски умения и дълбока вкорененост в популисткото движение MAGA. Силата на Ванс е, че той не просто повтаря лозунгите на Тръмп, а им придава идеологическа плътност - особено по темите за икономическия национализъм и изолационизма във външната политика.

Проблемът на Ванс обаче е, че след тежката загуба на републиканците на междинните избори през ноември 2026 г. той се оказа в неудобната позиция да носи багажа на администрацията, без да контролира нейните решения. Опитът му да се дистанцира от Белия дом, посочвайки войната с Иран като основна причина за изборния разгром на партията, предизвика сериозно напрежение. Вместо да му донесе дивиденти, този ход доведе до отстраняването му от преговорите за Близкия изток и до остри критики от страна на някои консерватори.

В същото време Ванс остава силно обвързан с радикалното медийно крило на MAGA и най-вече с Тъкър Карлсън. Карлсън, който открито скъса с Тръмп именно заради конфликта с Иран и обяви „края на ерата Тръмп“, продължава да хвали Ванс като единствения смислен и честен кандидат на десницата. Тази близост обаче е нож с две остриета: тя гарантира на вицепрезидента подкрепата на твърдото ядро, но го отдалечава от умерените избиратели и от самия Тръмп.

Марко Рубио: институционалният прагматик

На другия полюс стои Марко Рубио. Ако преди десетилетие той беше олицетворение на стария републикански естаблишмънт и остър критик на Тръмп, днес се е превърнал в най-лоялния и ефективен изпълнител на неговата външна политика. Като държавен секретар Рубио натрупа сериозен международен капитал, демонстрирайки дисциплина и безпрекословна вярност към президента - качество, което Тръмп цени повече от всякаква идеологическа чистота.

Аргументите в полза на Рубио стават все по-убедителни, особено след междинните избори. Той изглежда като фигурата, способна да „успокои“ Републиканската партия и да я направи отново избираема за центристите и независимите гласоподаватели, които се отдръпнаха от хаоса в управлението.

За разлика от Ванс, Рубио не влиза в публични колизии с Белия дом и успява да запази баланса между традиционния консерватизъм и новата реалност в партията. Освен това неговият опит в Сената и начело на дипломацията му дава профил на държавник, от който партията може да има отчаяна нужда, ако избирателите се окажат уморени от постоянната конфронтация. Въпреки че Рубио публично заявява, че не би се кандидатирал срещу Ванс, политическата логика често се оказва по-силна от джентълменските уговорки.

Какво казват числата

Социологическите проучвания от ноември 2026 г. показват, че тектоничните плочи в Републиканската партия вече се разместват, макар картината да остава динамична. Според национално проучване на Emerson College, публикувано на 19 ноември 2026 г., Марко Рубио излиза начело с 44% подкрепа сред републиканските избиратели, изпреварвайки с цели 20 процентни пункта Джей Ди Ванс, който събира 24%.

Въпреки този спад, Ванс запазва предимство в други скорошни измервания. Данните на Echelon Insights от периода 12–16 ноември 2026 г. му дават 40% срещу 26% за Рубио, а проучване на YouGov от 9–11 ноември 2026 г. показва по-малка разлика - 41% за вицепрезидента срещу 34% за държавния секретар.

Най-интересният детайл от данните на Emerson College обаче е как двамата стоят срещу потенциални кандидати на Демократическата партия в общите избори. В директен сблъсък Рубио побеждава Камала Харис с 48% на 43%, докато Ванс изостава от нея с 45% на 49%. Срещу Александрия Окасио-Кортес Рубио отново води убедително с 48% на 43%, докато преднината на Ванс е в рамките на статистическата грешка - 46% на 44%.

Две години в американската политика са цяла вечност - както сам отбеляза Тръмп. Но още сега се вижда голямата дилема пред републиканците: дали да заложат на идейния наследник на популизма в лицето на Ванс, рискувайки да загубят центъра, или да се обърнат към институционалната стабилност на Рубио, надявайки се, че благословията на Тръмп ще последва победителя. Разбира се, има достатъчно време, в което всичко може да се случи. Но едно изглежда сигурно: когато продуцентът на шоуто се казва Доналд Тръмп, кастингът за следващия президент обещава да бъде забавен.