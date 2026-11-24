Този петък, 27 ноември, е официалният Черен петък в САЩ - родината на тази пазарна инициатива, завладяла почти целия свят, включително и България. Малко хора обаче се замислят как се появява този феномен. Преди „Черен петък“ да се появи върху витрините с намаления, изразът описва задръстванията във Филаделфия. В деня след Деня на благодарността улиците се пълнят с хора, тръгнали за коледни подаръци, и с фенове, пристигнали за годишния мач по американски футбол между отборите на Военната и Военноморската академия на САЩ. За полицаите това означава натоварени кръстовища, претъпкани магазини и по-дълги смени. Затова и първоначално думата не носи такива приятни емоции каквито днес.

Връзката между Деня на благодарността и коледната търговия се оформя десетилетия преди името "Черен петък" да стане популярно. През 1939 г. последният четвъртък на ноември се пада на 30-и, а търговците се опасяват, че ще остане твърде малко време за покупки преди Коледа. Президентът Франклин Делано Рузвелт измества празника със седмица по-рано, за да удължи сезона за пазаруване. Решението предизвиква спорове и през 1941 г. Конгресът определя четвъртия четвъртък на ноември за Ден на благодарността.

Връзката с Филаделфия

Една ранна печатна употреба на „Черен петък“ се появява през 1951 г. в американско индустриално списание. Там изразът описва масовите отсъствия на работници в петъка след празника, когато мнозина си осигуряват четиридневна почивка. Търговското значение на името се свързва с Филаделфия, където в края на 50-те и началото на 60-те години полицаите използват прозвището заради струпването на хора и автомобили. Името се налага дотолкова, че през 1961 г. местни търговци опитват да го заменят с „Големия петък“. Надяват се така да отърсят деня от асоциациите със задръствания и хаос. Новото название обаче не се прихваща и „Черен петък“ остава.

Откъде идва историята за черното мастило

През 80-те години се появява друго обяснение. В счетоводните книги загубите традиционно се отбелязват с червено мастило, а печалбите – с черно. Според популярния разказ силните продажби след Деня на благодарността са моментът, в който магазините излизат на печалба. Една от най-ранните документирани версии на това обяснение е публикувана през 1981 г. във The Philadelphia Inquirer, около две десетилетия след като прозвището вече се използва във Филаделфия.

До средата на 80-те години названието все още не е широко разпространено в САЩ. Постепенно търговците го възприемат, а намаленията в петъка след празника се превръщат в национална традиция. Интернет ускорява този процес, като позволява на магазините да разгласяват офертите си далеч отвъд местните витрини. Така прозвището, с което филаделфийските полицаи описват един от най-натоварените си дни, става име на голяма търговска кампания.

Денят с намаленията днес

Днес Черният петък е един от най-натоварените дни за търговия в САЩ. През 2026 г. той се пада на 27 ноември, ден след Деня на благодарността. Големите вериги предлагат намаления както в магазините си, така и онлайн, а много от промоциите започват по-рано и продължават през уикенда до Киберпонеделника. По данни на Националната федерация на търговците на дребно в САЩ през 2025 г. само на Черния петък 80,3 млн. души са пазарували във физически магазини, а 85,7 млн. – онлайн. Това го прави най-активния ден за пазаруване и по двата показателя в петдневния период от Деня на благодарността до Киберпонеделника.