Датският производител на играчки „Лего“ (Lego) ще инвестира над 1 млрд. евро в нов завод в Португалия с цел да отговори на нарастващото търсене в Европа и да разшири присъствието си в Близкия изток и Африка, съобщи компанията днес, цитирана от Ройтерс.

Предприятието в Ещарежа, южно от Порто, ще бъде четвъртият завод на „Лего“ в Европа и осмият в света. В него ще работят над 1000 души.

Строителството трябва да започне през първата половина на 2027 г., а производството се очаква да стартира през 2030 г.

Заводът ще заема площ от 115 000 кв. м и ще извършва формоване на пластмасовите елементи, обработка и опаковане на продуктите, информира БТА.

Главният оперативен директор Карстен Расмусен заяви, че новите мощности ще подпомогнат снабдяването на развиващите се пазари в Африка, Югоизточна Европа и Близкия изток. Основната им задача обаче ще бъде да задоволяват растящото търсене в европейските държави, където конструкторите вече са утвърдени.

„Лего“ отчита двуцифрен растеж през последните две години. Инвестициите в продукти, свързани с популярни развлекателни поредици и касови филми, развитието на собствената магазинна мрежа и привличането на все повече възрастни колекционери помогнаха на компанията да изпревари конкурентите си „Мател“ (Mattel) и „Хазбро“ (Hasbro).

Продажбите през първото полугодие нараснаха с 21 на сто. За увеличението допринесе пускането на 330 нови комплекта, сред които реплика на официалната купа на Световното първенство по футбол на ФИФА и комплекти „Покемон“ (Pokémon) с новите интерактивни тухлички на компанията, както и партньорството с Формула 1.

Португалският завод е поредната стъпка в разширяването на производствената мрежа на „Лего“, която се стреми да разполага мощностите си по-близо до клиентите. Миналата година компанията откри предприятие във Виетнам, а завод в американския щат Вирджиния трябва да започне производство през 2027 г.

От началото на десетилетието производителят разшири и съществуващите си предприятия в Мексико, Унгария и Китай.

Расмусен обясни избора на Португалия с икономическото развитие на страната, нарастващия ѝ производствен капацитет и достъпа до квалифицирана работна сила.

Новият завод ще произвежда предимно същите продукти като останалите предприятия на компанията. Целта е производствената мрежа да остане опростена, а сроковете за доставка да бъдат кратки.