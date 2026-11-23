Всички свободни българи сега заставаме зад Благо и срещу опита на мафията да си открадне морската ни столица, заяви бившият премиер Кирил Петков в своята фесбук страница по повод , заяви бившият премиер Кирил Петков в своята фесбук страница по повод прекратяването на пълномощията на Благомир Коцев от Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна по-рано днес

Петков посочи, че ,,проксита искат да откраднат гласовете на свободните варненци. Искат да си назначат служебен кмет през задния вход! За да си прокарват схемите, да си разпределят алеите и строителните обекти, да източват общинския бюджет. И всичко това на гърба на обикновените варненци!"

,,Толкова много ви пречеше независимият кмет, който не ви се наведе! Когото не успяхте да пречупите дори в ареста!", заяви още той и допълни, че Варна е горд град и няма да се огъне, както по думи на Петков не се е огънал и Благомир Коцев в ареста.