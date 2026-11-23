Общинската избирателна комисия във Варна прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор.

Решението е взето с предварително изпълнение. Гласували са 20 от 26 членове на комисията.

Решението е взето на база сигнали, подадени до ОИК, свързани с отпуските на кмета през миналата година, когато той беше задържан в ареста.

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