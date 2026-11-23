Завръщането на НАТО към основната му мисия – да гарантира сигурността на страните членки – е от ключово значение за регионалната стабилност. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с постоянния представител на САЩ в алианса Матю Уитакър.

В разговорите взе участие и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Министър-председателят акцентира върху последователните действия на страната ни за развитие и укрепване на отбранителните ѝ способности в условията на финансови ограничения. По думите му този ангажимент на кабинета е насочен едновременно към защитата на българските граждани и към колективната сигурност на съюзниците в региона.

Основен акцент в дискусията беше сигурността в Черно море и гарантирането на свободното корабоплаване в акваторията. Двамата обсъдиха още процеса по модернизация на Българските въоръжени сили и съществената подкрепа на Вашингтон в тази сфера.

В заключение Румен Радев подчерта необходимостта от по-тясно индустриално сътрудничество и обмен на опит между България и САЩ при придобиването на нова отбранителна техника за армията ни.