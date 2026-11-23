„Избрахме възможно най-добрия вариант, защото първо това е историческо постижение. Нямаше партия преди нас, която през последните 4 години да не се опита и да не се провали в избора на нов ВСС.“ Това заяви в ефира на bTV народният представител и председател на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов по повод избора на нов Висш съдебен съвет.

По думите му от партията са показали, че могат и че „това беше част от предизборните ни обещания – да изпълним конституционните си правомощия на Народното събрание и да изберем в крайна сметка ВСС 4 години след края на мандата“. Той добави, че е много важно да се възстанови съдебната система такава, каквато трябва да бъде, а именно – с повече справедливост.

Витанов каза още, че при избора на ВСС „няма „наши“ и „ваши“ и подчерта, че времената на свръхполитизация на съвета са отминали.

„Като човек, който е избирал предходния такъв състав в българския парламент преди 10 години, не мога да кажа, че съм убеден, че тези хора след 6 месеца няма да променят изведнъж вижданията си. Само мога да се надявам. Нищо не предполага да го направят. Морално-професионалните качества на голямата част от тях са безупречни и изцяло от тях зависи дали ще имаме една по-справедлива, по-ефективна и по-прозрачна съдебна система.“

Според него една от най-важните задачи е изборът на главен прокурор, както и на председатели на Върховния административен съд и Върховния касационен съд. „Да, вътре има хора с различни виждания – ако щете, някои силно идеологизирани, други не толкова. Но хубавото е, ако има нещо хубаво, то е, че ще трябва да се търсят компромиси в рамките на този съвет. Затова той не може да бъде причислен към никого, още по-малко към някоя политическа партия“, каза още народният представител.

По повод информациите, че вътрешният министър Иван Демерджиев може да стане главен прокурор, Витанов каза, че не е запознат. Според него обаче за този пост трябва човек от професионалните среди. „Аз нямам някакво основание да се съмнявам в професионалните качества на министъра на вътрешните работи“, добави той.

Народният представител каза още, че по отношение на парламентаризма от „Прогресивна България“ се опитват да дават „друг сигнал, друг дух“. Той се аргументира, като посочи, че представителите на опозицията, за разлика от предходните парламенти, разполагат с председателски места в ресорни парламентарни комисии.

По отношение на думите на премиера Румен Радев, който преди дни заяви, че спират оправданията с наследството на предишните кабинети, Витанов подчерта, че „в крайна сметка ние наистина заварихме тежко наследство“, но „оттук нататък запрягаме ръкави“ и „всичко зависи от нас“.

Народният представител сподели също, че е „бил жертва на предразсъдъци през всичките тези години“, като даде пример с това, че е ляв човек в центъра на София. „Знаете ли какво е да си ляв човек през 90-те години в центъра на София? Да ви кажа, не се е радвал на особена подкрепа“, каза той.

Председателят на ПГ на „Прогресивна България“ коментира и бюджета, определяйки го като „може би най-социалния“.

„Не искам да го квалифицирам като ляв и десен, но със сигурност е най-социалният бюджет. Вземете втората година на майчинството – това, което самият Асен Василев беше предложил още на предния бюджет. Ето, ние се вслушваме. Когато има хубаво предложение, ще го подкрепим. Трябва да се подчертае: 30 милиона за младите лекари, 50 милиона за индустриални паркове, 50 милиона допълнително за детската болница“, посочи Витанов.