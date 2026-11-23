Олимпик Марсилия може да бъде без Пиер-Емил Хойберг за домакинството си на Левски в Лига Европа. Двубоят е в четвъртък от 19:45 часа на “Стад Велодром”.

Според френските медии Хойберг се е почувствал зле след завръщането си от лагера на националния отбор на Дания. Халфът първоначално е попаднал в разширения състав за мача с Льо Ман, но впоследствие е отпаднал от групата заради вирусно заболяване. В негово отсъствие треньорът Бруно Женезио заложи на Жофри Кондогбия в средата на терена, а Марсилия загуби с 2:3.

31-годишният бивш футболист на Тотнъм е втори капитан на Марсилия след Тимъти Уеа. Ако Хойберг пропусне и срещата с Левски, Женезио отново ще трябва да търси решение за неговата позиция в халфовата линия.