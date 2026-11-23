Черноморец 1919 ще играе домакинските си срещи от Втора лига на градския стадион в Несебър. Решението беше взето от Лицензионната комисия на Българския футболен съюз на заседание на 23 ноември.

Комисията разгледа сигнал от отдел “Професионален футбол” към БФС за незадоволителното състояние на тревното покритие на стадион “Лазур”. Тя установи, че съоръжението не отговаря на минималните инфраструктурни изисквания за провеждане на срещи от първенството и се нуждае от ремонт.

Градският стадион в Несебър е посочен от Черноморец като резервен. Бургаският отбор ще приема съперниците си там, докато нередностите на “Лазур” бъдат отстранени и стадионът отново покрие изискванията за мачове от Втора лига.