Спор за стадион „Лазур“: Черноморец отказа промяна за мача на Нефтохимик

Черноморец 1919 излезе с официална позиция по спора за използването на стадион „Лазур“ за два мача от турнира за Купата на България. Казусът възникна заради желанието на Нефтохимик да премести срещата си с ЦСКА 1948 от петък, 16 октомври, за събота, 17 октомври.

Черноморец не е съгласен с промяната, тъй като в неделя от 12:00 часа трябва да приеме Ботев Пловдив на същия стадион. Срещата ще бъде излъчвана пряко по DIEMA SPORT.

От клуба обясниха, че на 6 октомври са получили писмо от БФС с искане да посочат дали могат да подготвят терена за мача с Ботев при евентуално преместване на двубоя между Нефтохимик и ЦСКА 1948.

В писмото се уточнявало, че при положителен отговор Черноморец ще носи пълната отговорност за състоянието на тревната настилка. След консултация с фирмата, която поддържа терена, ръководството е преценило, че технологичното време няма да бъде достатъчно.

Ако срещата на Нефтохимик приключи около 17:00 часа в събота, до началото на двубоя Черноморец - Ботев ще остават едва 19 часа.

„Ръководството на ФК Черноморец 1919 отговори, че няма да има възможност да подготви терена за предстоящата среща. С това изявление считаме, че от наша страна казусът е приключен“, обявиха от бургаския клуб.