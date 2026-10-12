Три коли катастрофираха в Костенец: Шофьор загина, жена е в реанимация

Мъж е загинал, а жена е настанена в болница с опасност за живота след тежка катастрофа между три автомобила в село Костенец, Софийска област.

Сигналът за пътния инцидент е подаден около 19:25 часа в събота, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

При произшествието е загинал водачът на един от автомобилите. Пътувалата с него жена е пострадала тежко и е настанена в реанимация, като състоянието ѝ е с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

Към момента не се съобщават подробности за причините за сблъсъка и обстоятелствата, довели до тежкия инцидент.