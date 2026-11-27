За приключване на проучването на средновековната църква „Св. Богородица Животворен източник“ в историческия квартал „Армения“ в Мелник и изваждането на всички открити стенописи ще са необходими най-малко още един, а по всяка вероятност два археологически сезона. Междувременно се търсят средства за реставрацията на стенописите и консервацията на храмовите зидове. Това съобщи пред БТА ас. д-р Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН, ръководител на археологическите проучвания.

Сред най-важните открития на археолозите през тази година е разкриването за първи път на цяла сцена от средновековната църковна живопис - „Рождество Богородично“. Върху фрагмента ясно се различава Мария с ореол, изобразена като бебе. Досега в храма не е откриван по-голям и по-добре запазен участък от средновековните стенописи.

„До момента имахме малки фрагменти - лица и части от сцени. За първи път имаме цяла сцена“, посочи д-р Златков.

Археологическият екип е разкрил още една нова част от църквата през тази година. Стенописите са се отделили от стените и са останали затрупани под пластове пръст, поради което откриването на големи и добре запазени фрагменти е рядкост.

Проучванията на обекта започват през 2022 г., но през следващите години работата е била прекъсвана на отделни етапи заради недостиг на финансиране. След завършването на археологическите дейности предстои реставрация на разкритите части от църквата. За целта е разработен проект, с който е кандидатствано за средства от Фонд „Култура“. Очаква се резултатите от кандидатстването да станат ясни през декември.

Изготвен е и проект за консервация на зидовете, който вече е съгласуван с Министерството на културата. Археолозите очакват да получат възможност за кандидатстване по програмите на ведомството, осигуряващи финансиране за реставрационни и консервационни дейности. Зидовете на храма са с височина до шест метра, което налага полагането на специални грижи за тяхното съхранение.

Средновековната църква „Св. Богородица Животворен източник“ е построена през XIII - началото на XIV век, преди на същото място през XIX век да бъде издигната съществуващата възрожденска църква. Тя е просъществувала близо пет столетия и е сред малкото църкви в Мелник, за които са запазени писмени сведения от Средновековието. Според документи от XV век храмът е бил превърнат в метох на Мелнишкия манастир.

Откритите стенописи свидетелстват за високото художествено майсторство на техните автори. Според предварителните данни те вероятно са пристигнали от района на Серес и Солун, посочи археологът. Той припомни, че в края на XIX и началото на XX век пътешественици и изследователи описват Мелник като град с множество църкви, украсени с богата стенописна живопис. Впоследствие обаче голяма част от тези сгради са разрушени, а стенописите им са изгубени.

Досега в музейните експозиции са показвани основно малки части от мелнишките стенописи. При настоящите археологически проучвания обаче са открити десетки фрагменти. Осигуряването на необходимите средства за тяхната реставрация би позволило по-пълно представяне на средновековната църковна живопис в града.