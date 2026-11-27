22-годишен мъж е задържан в Пловдив за държане с цел разпространение на над 1 килограм кокаин, съобщиха от прокуратурата.

При специализирана полицейска операция в града служители на Шесто районно управление са открили наркотика в автомобил, използван от мъжа. В него са намерени полиетиленови пликове с прахообразно вещество, което при направения полеви тест е реагирало на кокаин.

Общото количество е 1026 грама, а според прокуратурата стойността му е 48 806 евро.

Мъжът е привлечен като обвиняем за държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение. Той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Окръжната прокуратура в Пловдив да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.