Служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) в Добрич стачкуваха един час с искане за 350 евро увеличение на заплатите. Това заяви на протеста регионалният председател на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ (КТ „Подкрепа“) в града Маргарита Ефтимова, пише „24 часа“.

Протестът е организиран от КТ ,,Подкрепа" и е част от серия от едночасови протести за увеличаване на заплатите на държавните служители. По-рано днес излязоха и служители на кадастъра от София и Шумен. ТАРАЛЕЖ припомня, че подобни стачки имаше във Варна и Бургас.

"Стачкуващите настояват за връщане на класа за прослужено време и за равни права с работещите по трудов договор", посочи тя. Едночасовите стачни действия обхващат 7 държавни институции и продължават до 1 декември.

При неизпълнени искания се очаква през януари всички да протестират едновременно, каза Ефтимова. По думите ѝ Синдикатът на административните служители е провел поне 15 стачки досега. В Добрич участват всички служби без Агенцията по заетостта (АЗ), където няма синдикална организация на „Подкрепа“, добави тя.

Ефтимова изчисли колко струва увеличението за АГКК и за всички стачкуващи: "За увеличение само за служителите на кадастъра някъде около 3 милиона са необходими. А за администрацията, която е около 12 000 души, която в момента е навън и стачкува, са необходими около 55 милиона".

Заплатите в агенцията са около 800-900 евро бруто, а през 2023 г. са увеличени с 2-3%, посочи синдикалистката. В частния сектор на тези служители предлагат 2-3 пъти повече, каза тя.

Агенцията е планирана за 600 души, а заетите щатове сега са 400 заради липса на кадри, съобщи Ефтимова. Тя обясни недостига със специфичните изисквания за образование и със заплащането.

Службата в Добрич е с 10-11 служители. Тя отговаря за цялата област и обслужва около 100 души на ден, каза служителката Павлина Илиева. По думите ѝ работата изисква познаване на Закона за устройство на територията, Наказателния кодекс, Административнопроцесуалния и Гражданския процесуален кодекс, а обучението отнема години.

"Искаме да си защитим правата - да получаваме клас прослужено време, да ни дадат допълнително здравно застраховане, защото нямаме такова, да ни разрешат да имаме втори трудов договор, поне по някакъв начин и ние да се обезщетим", заяви Илиева.