Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес реагира остро на безредиците между привърженици на Олимпик Марсилия и Левски преди двубоя между двата отбора от Лига Европа. Той определи случилото се на стадион „Велодром“ като недопустимо и обяви, че ще проведе извънредна среща с компетентните институции.

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„Сцените на тежко насилие, разиграли се снощи на стадион „Велодром“ в Марсилия по време на мача с Левски, са недопустими и ги осъждам с най-голяма категоричност“, написа Нунес в социалната мрежа X.

Френският министър настоява да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидентите, включително проявите на насилие и подбуждането към омраза. Той предупреди, че виновните ще бъдат установени и ще понесат отговорност за действията си.

„Всички извършители и от двете страни ще бъдат идентифицирани, задържани и ще отговарят за действията си. Днес свиквам среща с компетентните органи и служби. Ще повторя още веднъж: насилието, подбуждането към расова омраза и провокациите нямат място на нашите стадиони“, добави министърът.

11 ранени българи след безредиците

Инцидентите на „Велодром“ доведоха до сериозни последствия. Според информация на френската полиция 11 души, всички български граждани, са пострадали при сблъсъците. Петима от тях са били откарани в болница с травми на главата и очите, както и изкълчено рамо. Други шестима са получили медицинска помощ на място.

Безредиците избухнаха около десет минути преди началото на срещата, когато група привърженици на Марсилия напуснаха сектора си и се насочиха към трибуната с българските фенове. Последваха сблъсъци, хвърляне на предмети и използване на факли.

На този етап френските власти не съобщават за извършени арести.

Срещата между Марсилия и Левски завърши с победа 1:0 за французите, но футболният резултат остана на заден план заради грозните сцени по трибуните. Случаят вече предизвика реакции на най-високо политическо равнище във Франция и България, а предстои да стане ясно какви ще бъдат последствията за участниците и клубовете.