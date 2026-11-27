Общо 11 души са задържани при съвместни действия на ГДБОП и Дирекция „Вътрешна сигурност в резултат на разследване на организирана престъпна група, извършваща търсене, държане и продажба на културни ценности.

8 от арестуваните са обвинени за участие в ОПГ, над 550 монети и предмети, злато, пари и техника са иззети при спецоперацията

В хода на разследването са събрани данни за съпричастност на служител на МВР към дейността на престъпната структура.

Дейността на престъпната мрежа е неутрализирана при две специализирани операции, проведени в няколко населени места на територията на област Пловдив и в град София на 25 и 26 ноември 2026 г., уточняват от пресцентъра на МВР.

Осем от задържаните мъже - на възраст от 39 до 55 години, са идентифицирани като лидер и участници в организирана престъпна група, създадена с цел да извършават съгласувано в страната престъпления с користна цел – престъпление по чл. 321, ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК.

Повдигнати са им обвинения и за това, че в периода от пролетта на 2025 г. са участвали в търсене на археологически обекти, извършване на археологически разкопки без предвиденото от закона разрешение, както и несъобщаване на властите за намирането на културни ценности – престъпления по чл.277а ал. 2 и ал.3 чл.278 ал.6 и чл.278а от НК. Задържането им е продължено за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Като ръководител на структурата е установен и привлечен като обвиняем 50-годишен мъж.

В хода на разследването е изяснена ролята в йерархията на всеки един от останалите членове в сдружението - част групата е проучвала и осигурявала информация за терени с археологически находки, други са извършвали разкопките на място, трети се свързвали с колекционери с цел продажба на намерените културни ценности. Разкопките са били извършвани на различни места на територията на област Пловдив.

При акцията са извършени над 20 действия по разследването – лични обиски, претърсване на частни адреси и превозни средства.

Открити са:

-296 предмети с белези на културни ценности,

-259 монети,

-близо 70 000 евро в брой,

-30 златни накита,

-15 металотърсача и друга специфична техника за придобиване на национални съкровища.

По досъдебното производство са извършват разпити на свидетели, предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят дали иззетите обекти представляват културно – исторически ценности и тяхната стойност.