Българският футболен съюз подготвя второ писмо до УЕФА за нападенията срещу привърженици на Левски по време на двубоя с Олимпик Марсилия от Лига Европа, научи ТАРАЛЕЖ. БФС е в постоянна комуникация с европейската централа и ще настоява за налагането на най-тежките възможни дисциплинарни санкции на френския клуб.

БФС вече сезира УЕФА за инцидентите и в официалната си позиция категорично осъди насилието срещу българските привърженици. От централата подчертаха, че нападенията са могли да струват човешки животи.

“Българският футболен съюз вече сезира европейската футболна централа УЕФА за случая и настоява за незабавни и максимално тежки наказания”, се казва в позицията на БФС.

Българската централа поиска пълно съдействие от френските футболни и държавни институции, включително да ѝ бъде предоставена цялата официална документация по случая. БФС настоява разследването на френските власти да бъде прозрачно, всички извършители да бъдат установени и виновните да понесат отговорност.