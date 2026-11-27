Министерство на външните работи (МВнР) изпрати нота до френската страна във връзка с нападенията срещу български граждани в Марсилия, настоявайки за пълно разследване, съобщиха от ведомството във връзка със сблъсъците на футболния мач между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“.

С нотата се настоява компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и извършителите да бъдат подведени под отговорност.

МВнР продължава да следи развитието на случая в координация с Генералното консулство на Република България в Лион и почетния консул на България в Марсилия, които на място оказват необходимото съдействие на българските граждани, отбелязват от МВнР.

Няма нито един арестуван български гражданин, нито български гражданин, който да се намира в болнично заведение, съобщи тази сутрин генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева в ефира на Българската национална телевизия.

Премиерът Румен Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани.