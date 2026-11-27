Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима. Това написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова във Фейсбук по повод сблъсъците на футболния мач между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“.

Междувременно тази сутрин парламентът изготви обща декларация, която осъди насилието над българските граждани в Марсилия.