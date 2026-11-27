Михаела Доцова: Категорично осъждам посегателството срещу български футболни фенове в Марсилия
Парламентът изготви обща декларация, която осъди насилието над българските граждани
Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима. Това написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова във Фейсбук по повод сблъсъците на футболния мач между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“.
Междувременно тази сутрин парламентът изготви обща декларация, която осъди насилието над българските граждани в Марсилия.
"Спортът трябва да обединява, да носи радост и позитивни емоции на хората, а не да бъде повод за агресия, омраза и насилие", посочи Доцова.
"Настояваме френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението. Солидарни сме с пострадалите и семействата им", добави Доцова.