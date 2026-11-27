По официални данни на френската полиция няма нито един арестуван български гражданин, нито български гражданин, който да се намира в болнично заведение. Това съобщи генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева пред БНТ.

Тя говори по повод сблъсъците на футболния мач между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“.

Надя Живкова-Ванева уточни, че е разговаряла лично с трима от пострадалите, които са били приети в две болници.

„Някои от тях са били зашити, имало е наранявания. Лично ми разказаха своята версия за случилото се“, каза Ванева.

На въпрос дали има пострадал в кома, тя отговори, че не може да потвърди подобна информация.

Генералният консул увери, че консулството е в постоянен контакт и с близките на българските фенове. По думите ѝ към всеки случай се подхожда индивидуално.

Тя посочи, че първоначалната информация е за 11 пострадали българи. На шестима от тях е оказана помощ още на стадиона, а други петима са били откарани в болница.

"Подхождаме индивидуално към всеки случай. Едни пътуват организирано, други – с различни видове транспорт, както с наземен, така и с въздушен транспорт. Абсолютно с всеки български гражданин, който ни е потърсил, сме осъществили контакт, чули сме се и с близките им. Тези, които бяха на мача и около стадиона, бяха ескортирани от специалните полицейски части за борба с масовите безредици. На други, които се намираха в болнични заведения, е оказан полицейски ескорт", каза Надя Живкова-Ванева.

Ванева разказа, че първите сигнали за проблеми на стадиона са се появили още в началото на футболната среща.

В четвъртък вечерта се игра футболният мач на "Олимпик Марсилия" и "Левски". Двубоят във Франция беше белязан от непровокирана агресия към българските фенове.

Премиерът Румен Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани.