ФИФА стана жертва на кибератака, при която е осъществен неразрешен достъп до ограничен обем лични и служебни данни, съобщава Ройтерс. Група, наречена Handsome Boy Hacking Club (HBHC), твърди, че е откраднала над 12 гигабайта информация. Според медийни източници засегнатите файлове представляват по-малко от 0,1% от общия обем данни, съхранявани от ФИФА.

Според публикациите участници в групата са се представили за служители на организацията. Сред документите, до които според тези информации са получили достъп, има данни за самоличност и имиграционен статут, финансови отчети, правни документи и вътрешна информация за управлението на ФИФА. На 19 ноември групата публикува в X екранна снимка, на която се виждат файлове, представени като документи на централата.

Според източник на Ройтерс пробивът не е засегнал файловете по прекратения проект “FIFA Forward Enterprise”. ФИФА не е уточнила публично колко души са засегнати.

От централата заявиха, че работят в тясно сътрудничество с компетентните власти, включително с правоохранителните органи. ФИФА осъди незаконното придобиване и публикуване на лични данни и подчерта, че подобни действия могат да имат сериозни последици за засегнатите.