"Помощите за деца зад граница са нарастнали десетократно в рамките на няколко години до над половин милиард евро. Никой не знае със сигурност дали тези деца съществуват. Но в Румъния и България цели семейства живеят като царски особи на помощи от Германия. Провалът на германската социална държава е институционализиран и се самоподдържа. А вашето правителство не прави нищо, за да промени това - всъщност точно обратното."

С тези думи се обърна към депутатите в Бундестага съпредседателката на "Алтернатива за Германия" Алис Вайдел. Изказването беше в рамките на дебатите по проектобюджета на Германия за догодина, в размер на почти 561-но милиарда евро. Букурещ реагира остро и отхвърли всеки опит румънската общност в Германия да бъде използвана като инструмент в политически дебати. Към момента реакция от българска страна няма.

В момента крайнодесните от АзГ са едни от най-силните на политическата сцена във Федералната република, а самата Вайдел - ключова фигура в Бундестага.

В програмата си за федералните избори през 2025 г. „Алтернатива за Германия“ (АзГ) предлага да ограничи имиграцията, като допуска целенасочен прием на квалифицирани работници в сектори с недостиг на кадри. Партията настоява чуждите граждани да имат право на базова социална помощ за търсещи работа само ако са работили поне 10 години в Германия на работа със задължително социално осигуряване, без през този период да са получавали доплащане към доходите си от социалната система. Помощта да се отпуска за не повече от една година, предлага АзГ.

За търсещите убежище партията иска подкрепата да се предоставя в натура, когато това е възможно, или чрез платежна карта, а за хората, които са длъжни да напуснат страната, да се сведе до минимума за достоен живот. АзГ предлага също украинските бежанци да получават помощи по реда за търсещите убежище, като запазят достъпа си до пазара на труда. Според крайнодесните мерките ще намалят стимулите за миграция с цел получаване на помощи и ще ограничат разходите за данъкоплатците.