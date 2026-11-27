Христо Стоичков сподели в социалните мрежи кадри от срещата си с Мохамед Салах след двубоя между ЦСКА и Трабзонспор в Лигата на конференциите. Носителят на “Златната топка” определи Салах като най-добрия египетски футболист за всички времена.

Стоичков открои и атмосферата на стадион “Българска армия”, който прие първия си европейски мач след обновяването. ЦСКА поведе преди почивката, но Трабзонспор обърна резултата и спечели с 2:1.

“Страхотна атмосфера! Благодаря на всички фенове на ЦСКА и на отбора за чудесните усилия тази вечер. След мача беше хубаво да видя най-добрия египетски футболист за всички времена - Мохамед Салах”, написа Стоичков.