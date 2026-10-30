Мерц: ЕС трябва да защити свободната търговия и да предложи алтернатива на глобалните икономически ограничения

Европейският съюз трябва да поеме водеща роля в защитата на свободната търговия и международния икономически ред, основан на правила. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц по време на Азиатско-тихоокеанската конференция на германския бизнес в Сеул, предаде Ройтерс.

По думите му Европа трябва да предложи по-привлекателни възможности за икономическо сътрудничество в момент, когато свободната търговия е подложена на все по-силен натиск.

„Искаме да предложим възможности, които надхвърлят двустранните споразумения“, заяви Мерц.

Германският канцлер подчерта, че Берлин е готов да работи със съмишленици както в Европа, така и в останалата част на света, за да защитава и развива международния икономически ред, основан на правила.

Според него много държави дължат икономическия си просперитет на международната търговия и не са готови да се откажат от предимствата ѝ.

Германия търси по-тясно сътрудничество с азиатските партньори

Изявлението на Мерц идва по време на едноседмичната му обиколка в Азия, която включва посещения в Сингапур, Япония и Южна Корея.

Основната цел на визитата е задълбочаване на икономическите и отбранителните отношения с държави, които споделят сходни позиции по въпросите на международната търговия и сигурността.

Германският канцлер се стреми да разшири партньорствата на Берлин на фона на опасенията от американските мита и подкрепяното от китайската държава разширяване на индустриалното производство.

В четвъртък Мерц проведе среща на върха с южнокорейския президент И Дже-мьон, на която двамата лидери договориха задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността.

Девет споразумения между германски и южнокорейски компании

По време на конференцията в Сеул Мерц изтъкна сходствата между индустриалните структури на Германия и Южна Корея, които според него създават благоприятни условия за разширяване на двустранното икономическо партньорство.

Южнокорейското министерство на промишлеността съобщи, че компании и организации от двете държави са подписали девет меморандума за разбирателство.

Документите предвиждат подкрепа за стартиращи предприятия и улесняване на навлизането на нови пазари в сектори като електроенергетиката, енергетиката и биомедицинските технологии.

Според Мерц засилването на сътрудничеството между Европа и азиатските партньори е ключово за запазването на отворената световна икономика в условията на нарастващо геополитическо и търговско напрежение.