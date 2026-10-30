Пентагонът призова европейски държави да смекчат изказванията си за заплахата от Русия

През последните седмици представители на Пентагона са призовали няколко европейски съюзници в НАТО да бъдат по-внимателни в публичните си изявления за заплахата, която представлява Русия. Според американската страна част от изказванията на европейски политици създават допълнително напрежение и могат да навредят на сигурността в Европа, съобщава Ройтерс.

Сред държавите, получили подобни послания, са Литва, Латвия и Естония. Предупрежденията са били отправени по време на двустранни срещи, като засега не е ясно дали Вашингтон е разговарял по темата и с други европейски правителства.

Информацията идва на фона на новите усилия на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за постигане на споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, навлязла в петата си година.

Вашингтон настоява Европа да не провокира Москва

Според източниците на Ройтерс сред американските представители, отправили предупрежденията, е заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, който има ключова роля в преразглеждането на американското военно присъствие в Европа.

По време на разговор с представител на балтийска държава Колби е заявил, че европейските съюзници трябва да избягват действия и изказвания, които могат да бъдат възприети като провокация към Русия.

Като пример за неподходяща реторика той е посочил твърденията, че Москва е притисната до стената и прибягва до все по-отчаяни действия заради затрудненията на руската армия в Украйна.

В края на септември естонският премиер Кристен Михал сравни руския президент Владимир Путин с „плъх, притиснат в ъгъла“. Според него затрудненията на Русия на украинския фронт я подтикват към саботажни действия на европейска територия.

Не е ясно дали именно това изказване е предизвикало реакцията на Пентагона.

„Ние ви помагаме. Американците са там. Просто не бъдете толкова шумни“, разказва европейски представител, запознат със съдържанието на американските послания.

При друга среща представители на Пентагона са призовали естонска делегация към по-умерена публична комуникация.

Според източниците разговорите са преминали в добронамерен тон, без открита конфронтация между съюзниците.

Разногласия в НАТО за руската заплаха

Американските предупреждения отразяват по-широк дебат в НАТО за начина, по който европейските държави трябва да говорят публично за заплахата от Русия.

Част от западните представители смятат, че прекомерното акцентиране върху опасността от Москва може да обслужи интересите на Кремъл, като засили страха сред европейските общества и отслаби подкрепата за Украйна.

Други настояват, че гражданите трябва да бъдат информирани открито за рисковете, за да разберат необходимостта от по-високи разходи за отбрана и допълнителни мерки за сигурност.

Темата придобива особено значение на фона на предупрежденията на западни разузнавателни служби за засилване на предполагаемата руска саботажна дейност в Европа.

Москва отрича да стои зад подобни операции.

Съмнения за руски саботажи в Европа

Според западни разузнавателни представители през последните месеци Русия е засилила действията срещу държави от НАТО, като използва методи, които затрудняват установяването на пряка отговорност.

В сряда германската прокуратура съобщи за ареста на двама беларуски граждани, заподозрени в подготовка на палеж на сграда или обект от критичната инфраструктура в района на Нюрнберг.

През септември германското правителство обвини Русия и за предполагаем опит за атака с дрон срещу летището Лайпциг/Хале. Москва отхвърли обвиненията.

Един от европейските източници на Ройтерс определя съветите на Пентагона като озадачаващи, тъй като разузнавателните служби на балтийските държави през последните месеци последователно оценяват като ниска вероятността Русия да предприеме действия, които биха задействали клаузата за колективна отбрана на НАТО.

САЩ обсъждат икономически стимули за Русия

Паралелно с дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна администрацията на Тръмп разглежда възможности за икономически стимули за Москва, включително облекчаване на санкциите.

Вашингтон оказва натиск и върху Киев да прекрати ударите срещу руската енергийна инфраструктура.

Американски представители обсъждат и потенциални бизнес споразумения с Русия като част от опитите за постигане на мирно споразумение.

Този подход предизвиква противоречиви реакции сред европейските съюзници, част от които настояват икономическата изолация на Кремъл да продължи.

Пентагонът преразглежда военното си присъствие в Европа

На този фон американското Министерство на отбраната извършва преглед на разположението на въоръжените сили на САЩ в Европа.

Процесът може да доведе до значително намаляване на американския военен контингент на континента.

Вашингтон многократно е заявявал, че европейските членове на НАТО трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана, докато САЩ насочват вниманието си към предизвикателствата в Близкия изток, Латинска Америка и Източна Азия.

Потърсен за коментар, представител на Пентагона отказа да потвърди информацията.

„Частните разговори между съюзници са именно такива и няма да коментираме тези твърдения“, заяви той.

Министерствата на отбраната на Литва, Латвия и Естония не са отговорили на запитванията на Ройтерс, а НАТО е отказала коментар.