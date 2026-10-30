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В района на свещения град Мека е прехванат и унищожен дрон на хусите

В района на свещения град Мека е прехванат и унищожен дрон на хусите
AP/БТА

Хусите атакуваха редица обекти в Саудитска Арабия, включително най-големия нефтопреработвателен завод в страната

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила дрон на йеменските бунтовници хуси в района на Мека, предаде Ройтерс.

Подкрепяните от Иран хуси предприеха серия от удари срещу Саудитска Арабия. Йеменските бунтовници насочват дронове и ракети към енергийна инфраструктура, военни обекти и летища в кралството.

Хусите тази нощ обявиха, че са атакували редица обекти в Саудитска Арабия, включително най-големия нефтопреработвателен завод в страната – „Рас Танура“, петролната рафинерия в Рабиг, съоръжение на саудитската петролна компания „Сауди Арамко“ в Абкайк, международното летище „Крал Халид“ в Рияд и летището „Крал Фахд“ в Дамам.

Йеменските бунтовници обаче обикновено отхвърлят обвиненията, че са изпращали дронове към Мека и Медина – двата най-свещени града за мюсюлманите.

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