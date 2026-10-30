От началото на ноември 100% валежи

"От 4 ноември минималните температури ще бъдат между 4 и 8-9 градуса. Хладно ще бъде най-вече в западната половина на България. Средната месечна температура за ноември месец е между 6 и 9 градуса, така че съвсем нормално време", заяви климатологът проф. Георги Рачев пред БТВ.

По думите му в Пловдив например времето може да стигне до 12-13 градуса. Дори и в понеделник, когато ще бъде върхът на сладоледа в синоптичната обстановка - на 100% валежи навсякъде, когато се очакват 30-40 литра на денонощие, отчете проф. Рачев.

И се пошегува, че "не само по вода, а направо по наводнение ще му върви на новия президент".

Въпреки това обаче проф. Георги Рачев не очаква дъждът да премине в сняг, поне засега.

"Не виждам за снежинки да има възможност", посочи климатологът.