Втората пенсия с нови правила от 2027 г.: Какво трябва да направим до 30 ноември?

Над 50% от хората, които от 1 септември насам са заявили избор на подфонд за втората си пенсия, са посочили динамичния – този с най-голям дял на акции и най-висок потенциал за доходност.

Това съобщи председателят на УС на Българската асоциация за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова по време на форум в УНСС, позовавайки се на последните данни от пенсионните дружества, съобщава Вести.

Милтенова напомни, че изборът на подфонд е право, а не задължение, и може да се променя на 12 месеца. Тя подчерта, че партидите във втория стълб са лични спестявания, които трупат доходност, гарантирани са и се наследяват.

„Въвеждането на мултифондовете е добър момент всеки да се информира в кой пенсионен фонд е партидата му и какъв е размерът на спестяванията в нея“, каза още председателят на БАДДПО.

Изборът е възможен до 30 ноември 2026 г. За да го направите обаче, първо трябва да знаете в кой фонд сте осигурени. А не всеки го е избирал сам.

Всеки, който е роден след 31 декември 1959 г. и се осигурява за пенсия, има индивидуална партида в универсален пенсионен фонд. Който не е избрал фонд в първите три месеца след като е започнал да се осигурява, е разпределен служебно.

Официалната справка се прави в Националната агенция за приходите (НАП) – към нея насочва и Комисията за финансов надзор (КФН). Електронната услуга е на адрес portal.nra.bg/details/report-dzpo и изисква персонален идентификационен код (ПИК) от НАП или квалифициран електронен подпис. ПИК се издава в офис на НАП, по имейл на infocenter@nra.bg, на телефон 0700 18 700 или чрез пощенски оператор. Справка може да се поиска и по пощата, на място в Централното управление на НАП или по информационния телефон на агенцията.

Справката е полезна и за наследници – парите в партидата се наследяват, а близките често не знаят в кой фонд е бил осигурен починалият.

Вноската за универсален пенсионен фонд е 5% от осигурителния доход. При трудов договор 2,8% плаща работодателят, а 2,2% се удържат от заплатата на работещия, посочва КФН. Самоосигуряващите се плащат цялата вноска сами.

Това не е допълнителна осигуровка – със същия размер се намалява вноската за държавния фонд „Пенсии“. Парите минават през НАП, която ги превежда към фонда.

Вноската се изчислява до максималния осигурителен доход, който от 1 август 2026 г. е 2 300 евро месечно. Така най-голямата месечна вноска за втора пенсия е 115 евро.

От всяка вноска пенсионното дружество удържа такса – през 2026 г. тя е 3,75%, а по закон ще намалява постепенно до 2,10% през 2036 г.

Колко са тези пари на практика, показват последните данни на КФН. През първото полугодие на 2026 г. средната месечна вноска на един осигурен в универсален фонд е 60,38 евро. За същия период на 2025 г. тя е била 54,01 евро. Най-висока е средната вноска при осигурените в УПФ ОББ (64,90 евро) и „ЦКБ-Сила“ (64,67 евро), а най-ниска – в „Топлина“ (55,67 евро) и „ДаллБогг“ (55,53 евро). Общо за полугодието във фондовете са постъпили 841,9 млн. евро вноски, при 740,8 млн. евро година по-рано.

Към 30 юни 2026 г. във втория стълб са осигурени 4 190 203 души – 2 192 144 мъже и 1 998 059 жени. Средната им възраст е 44 години, а най-голямата група са хората между 45 и 49 години – 614 693 души.

Средно в партидата на един осигурен има 3 555,70 евро. При хората, за които през последните 12 месеца е постъпила поне една вноска, сумата е по-висока – 4 717,29 евро. Мъжете имат средно 3 687 евро, жените – 3 411 евро. Най-много са натрупали хората на 50–54 години – средно 4 683 евро, а младите на 20–24 години имат средно 709 евро.

По фондове най-висока е средната сума в УПФ ОББ (4 459 евро) и „ЦКБ-Сила“ (3 961 евро), а най-ниска – в „Топлина“ (1 928 евро) и „ЛЕВ ИНС“ (1 929 евро). КФН уточнява, че размерът на всяка партида варира в широки граници и зависи от продължителността на осигуряването, дохода, редовността на вноските, таксите и доходността.

От 1 януари 2027 г. всеки универсален фонд се разделя на три подфонда. Динамичният може да влага до 90% от активите си в акции и други инструменти с променлив доход, балансираният – до 55%, а консервативният – до 25%.

До 30 ноември 2026 г. осигурените могат да подадат заявление до дружеството, което управлява фонда им, и да изберат конкретен подфонд или автоматично прехвърляне според възрастта. Преди това дружеството трябва да ги консултира.

До 15 декември 2026 г. дружествата разпределят служебно всички, които не са избрали. Решаваща е възрастта към 1 януари 2027 г.: до 50 години – в динамичния подфонд, от 50 години до три години преди пенсия – в балансирания, а в последните три години преди пенсия – в консервативния. Хората, на които остават три години или по-малко до пенсия, нямат избор – те са в консервативния подфонд.

Изборът не е окончателен – подфондът може да се смени в същия фонд след една година. Правото да смените самия фонд също се запазва: заявлението за това се подава до новото дружество, а заедно с него може да се избере и подфонд в новия фонд.

Към 30 юни 2026 г. универсалните фондове управляват 14,95 млрд. евро нетни активи, при 13,84 млрд. евро в края на 2025 г. 61,8% от инвестициите им са в дългови инструменти, като държавните ценни книжа са 54% от всички инвестиции. В акции и дялове на фондове са вложени 37,2%, а под 1% – в инвестиционни имоти, показват данните на КФН.

Най-голям по брой осигурени е „Доверие“ с 24,4% от всички, следван от „ДСК-Родина“ (20,4%) и „Алианц България“ (19,1%).

През първото полугодие на 2026 г. универсалните фондове са изплатили общо 28,9 млн. евро. От тях 18,3 млн. евро са получили наследници на починали осигурени, 5,6 млн. евро са изплатени еднократно на хора, придобили право на пенсия, а 5,1 млн. евро – еднократно или разсрочено на други осигурени, сочат данните на КФН.

По данни на КФН среднопретеглената доходност на универсалните фондове за периода 30 септември 2024 – 30 септември 2026 г. е 4,44% на годишна база, а минималната – 1,44%. Всички десет фонда са над минимума. Най-висока доходност отчита „Доверие“ (5,00%), следван от „ЦКБ-Сила“ (4,64%) и „ДСК-Родина“ (4,47%). Най-ниска е при „ЛЕВ ИНС“ (3,03%) и „Топлина“ (2,80%).

Това е последното определяне на минимална доходност по стария механизъм. От 2027 г. КФН ще съпоставя резултатите на всеки подфонд с показател от борсови индекси, изчислен за пет години. Подфондовете, които изостанат с повече от допустимото, няма да получават служебно разпределени клиенти.

През второто тримесечие на 2026 г. фонда си са сменили 106 065 души – с 13,94% повече спрямо първото тримесечие, а прехвърлените средства са 350 млн. евро, показват данни на КФН. Най-много нови клиенти нетно са спечелили „ДСК-Родина“, „Доверие“ и ОББ, а най-много е загубил „Съгласие“.

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