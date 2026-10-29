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Икономика

ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември
БТА/АП

Лихвата по депозитното улеснение, която е основният референтен показател за паричната политика на банката, остава на равнище от 2,50%

Европейската централна банка запази основните си лихвени проценти непроменени след края на двудневното заседание по паричната политика във Франкфурт на Майн.

Анализаторите обаче очакват ново повишение през декември заради устойчивата инфлация и високите цени на енергията. Европейската централна банка (ЕЦБ) остави основните си лихвени проценти без промяна след края на двудневното заседание по паричната политика в централата си във Франкфурт на Майн, предаде специалният пратеник на БТА Николай Станоев.  

Лихвата по депозитното улеснение, която е основният референтен показател за паричната политика на банката, остава на равнище от 2,50%. Лихвата по основните операции по рефинансиране се запазва на 2,65%, а тази по пределното кредитно улеснение – на 2,90%. 

Решението на ЕЦБ беше очаквано от икономисти и анализатори. Миналия месец, по време на изнесено заседание в Берлин, банката повиши лихвените проценти с по 0,25 процентни пункта за втори път през годината.  

Въпреки настоящата пауза анализаторите прогнозират ново увеличение на лихвите през декември. Сред основните фактори за тези очаквания са устойчивата инфлация в еврозоната и продължително високите цени на енергията на фона на войната с Иран.  

Допълнителна несигурност създават и икономическите и политическите сътресения във Франция – втората по големина икономика в еврозоната.  Решенията на ЕЦБ за лихвените проценти са от ключово значение за цената на кредитирането, спестяванията и икономическата активност в страните от валутния съюз.  

Предстоящата пресконференция на ръководството на ЕЦБ се очаква да привлече засилен интерес и заради съобщението на президента на институцията Кристин Лагард, че ще се оттегли от поста на 7 февруари догодина.  

Очаква се изявленията на Лагард да дадат допълнителни сигнали за бъдещата посока на паричната политика и за оценката на банката относно инфлационните рискове.  

Предстоящите месеци ще бъдат решаващи за политиката на ЕЦБ, която трябва да намери баланс между овладяването на инфлацията и ограничаването на негативните последици от по-високите лихви върху икономическия растеж.

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