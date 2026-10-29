Екатерина Захариева към българските предприемачи: Не мислете локално, мислете глобално

Европейските предприемачи трябва да мислят отвъд националните граници и да изграждат компании, способни да се конкурират на световните пазари. Това заяви еврокомисарят по стартъпи, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева по време на форума Crossroads, където очерта основните предизвикателства пред развитието на иновативния бизнес в Европейския съюз.

"Не мислете локално. Мислете мащабно. Ако създавате компания в България, не мислете само за българския, регионалния или дори европейския пазар. Мислете за глобалния пазар“, призова Захариева.

Според нея Европа разполага с достатъчно талант, идеи и предприемачески потенциал, но среща сериозни затруднения при превръщането на успешните стартъпи в големи международни компании.

Еврокомисарят отхвърли твърденията, че Европейският съюз се занимава предимно с регулации, вместо да създава иновации. По думите ѝ европейските предприемачи са готови да поемат рискове и да развиват нови технологии, но разпокъсаността на пазара и липсата на завършен капиталов съюз ограничават възможностите им за растеж.

Сред основните проблеми Захариева открои трудния достъп до финансиране, недостатъчната инфраструктура за изпитване на нови технологии, препятствията пред навлизането на пазара и привличането на квалифицирани специалисти.

Особено внимание тя отдели на инвестициите в европейския технологичен сектор. По данни на Европейската централна банка към края на 2024 г. домакинствата в ЕС са притежавали акции в американски високотехнологични компании на стойност около 404 млрд. евро, докато вложенията им в съответните европейски сектори са били приблизително 292 млрд. евро. Посочените суми отразяват стойността на притежаваните активи, а не годишни инвестиционни потоци.

Според Захариева тези данни показват, че капитал в Европа съществува, но значителна част от него не достига до европейските компании.

"Има капитал, но той не достига достатъчно до европейските компании. Институционални инвеститори ми казват, че европейският пазар е твърде малък. Но как ще стане по-голям, ако не инвестираме в компаниите, които могат да го развият?“, попита тя.

Като една от мерките за преодоляване на недостига на финансиране еврокомисарят представи Scaleup Europe Fund, чиято цел е да достигне капитал от около 5 млрд. евро. От тях 1 млрд. евро трябва да бъдат осигурени от Европейската комисия, а останалите средства да бъдат привлечени от частни и институционални инвеститори.

Фондът е насочен към компании, които вече са преминали началния етап на развитие и се нуждаят от значителни инвестиции, за да разширят дейността си и да се конкурират на международните пазари. Предвижда се финансирането да бъде насочено към стратегически технологични сектори, като публичният капитал ще бъде съчетан с частни инвестиции.

Захариева предупреди, че липсата на европейско финансиране може да доведе до преместване на перспективни компании извън континента.

"Ако европейските инвеститори не вложат средства в тези компании, други ще го направят. А когато европейските компании се финансират предимно извън Европа, идва момент, в който могат да преместят дейността си другаде“, заяви тя.

Еврокомисарят обърна внимание и на недостатъчното сътрудничество между стартъпите и големите европейски корпорации. По думите ѝ иновативните компании често успяват по-лесно да привлекат американски фирми като клиенти, отколкото европейски.

Тя посочи, че около 60% от придобиванията на европейски компании в етап на мащабен растеж се извършват от компании извън Европа.

Според Захариева по-тясното сътрудничество между стартъпите и утвърдените предприятия може да ускори развитието на новите технологии. Младите компании предлагат иновативни решения, бързина и гъвкавост, докато големите корпорации разполагат с производствен капацитет, индустриален опит и достъп до клиенти.

В тази връзка Европейската комисия работи по създаването на корпоративна мрежа, която да свързва иновативните компании с потенциални партньори, клиенти и инвеститори. Паралелно се изгражда и мрежа от доверени инвеститори.

Захариева отбеляза, че за всяко евро, инвестирано от Фонда на Европейския съвет за иновации, са привлечени 3,5 евро частен капитал.

Тя приветства и инициативата RISE, насочена към свързването на предприемаческите екосистеми, като подчерта необходимостта от по-силно участие на държавите от Централна и Източна Европа.

"Радвам се, че тази инициатива съществува, но искам да видя повече екосистеми от Централна и Източна Европа в нея“, заяви еврокомисарят.

По думите ѝ Европа трябва да развива сътрудничество и с водещи световни технологични центрове, включително Силициевата долина, като същевременно използва потенциала на собствената си предприемаческа среда.

Сред обсъдените инициативи беше и EU Inc. - предложената обща правна рамка за улесняване на създаването и развитието на компании през границите на Европейския съюз. На 23 октомври Съветът на ЕС прие позицията си по предложението, като преговорите с Европейския парламент предстоят след приемането на неговата позиция.

Захариева представи и напредъка по европейската стратегия за стартъпи и компании в етап на растеж. Тя включва 26 действия в пет основни направления, като към края на септември 10 от тях са изпълнени, а останалите 16 са започнати и продължават.

Еврокомисарят призна, че въпреки предприетите мерки европейската икономика продължава да се нуждае от по-бързи промени, за да осигури благоприятна среда за иновативните предприятия.

В заключение Захариева призова основателите на компании да останат в Европа, но да не ограничават амбициите си до местните пазари.

"Ако искате компанията ви да стане глобална, намерете решение на глобален проблем. Ако искате да останете местна компания, можете да решавате местен проблем. Но мислете мащабно. Това е посланието ми към предприемачите“, заяви тя.

"Останете в Европа. Вярвам, че тук имаме всичко необходимо - наистина всичко“, подчерта Захариева.