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Очаква се поскъпване на самолетните билети през 2027 г.

Очаква се поскъпване на самолетните билети през 2027 г.
pixabay

Цените на авиационното гориво са приблизително два пъти по-високи спрямо периода преди началото на войната с Иран

Самолетните билети може да поскъпнат значително през 2027 г., тъй като авиокомпаниите постепенно губят защитата си срещу високите цени на горивата. Договорите, които досега ограничаваха ефекта от резките пазарни колебания, изтичат, а подновяването им при сегашните условия става все по-неизгодно, съобщава Ройтерс.

Цените на авиационното гориво са приблизително два пъти по-високи спрямо периода преди началото на войната с Иран. На фона на продължаващия вече девети месец конфликт все повече превозвачи се отказват от нови договори за защита срещу ценови колебания – практика, известна като хеджиране.

Този механизъм позволява на авиокомпаниите предварително да фиксират цените на бъдещите си покупки на гориво и да планират по-точно разходите си. При сегашните високи стойности обаче той крие риск да ги обвърже със скъпо гориво, дори ако напрежението отслабне и пазарните цени се понижат.

„Нито една европейска авиокомпания, включително Ryanair, няма достатъчна защита срещу цените на горивата до лятото на 2027 г. Затова смятам, че самолетните билети ще трябва да поскъпнат с между 15% и 20%“, заяви главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О’Лиъри по-рано този месец.

Ирландският превозвач, който е най-големият в Европа, е спрял да сключва нови хеджиращи договори през септември. Компанията има ценова защита за около 80% от необходимото ѝ гориво за финансовата година, приключваща през март 2027 г. След това по-голяма част от покупките ѝ може да зависят от текущите пазарни цени.

Finnair също е преустановила сключването на нови договори за хеджиране. За 2027 г. финландската авиокомпания има средно 34% покритие на потреблението си на гориво, което оставя значителна част от разходите ѝ изложени на бъдещи ценови колебания.

Малайзийската AirAsia вече планира дейността си при сценарий, в който петролът остава скъп през следващите 12 месеца. Компанията не включва в плановете си вариант за поевтиняване на горивата.

Авиационното гориво формира между 30 и 40% от общите разходи на превозвачите. Затова продължителното му поскъпване оказва силен натиск върху финансовите им резултати и може да се пренесе върху цените на билетите.

В продължение на години хеджирането беше основен инструмент за управление на разходите, особено сред европейските и азиатските авиокомпании. Много американски превозвачи обаче постепенно се отказаха от него след неуспешни залози за бъдещите цени на петрола.

Продължаващият конфликт в Близкия изток поставя сектора пред труден избор. Ако авиокомпаниите фиксират сегашните цени, рискуват да плащат повече от конкурентите си при евентуално поевтиняване. Ако се откажат от тази защита, остават уязвими при нови ценови скокове.

Пътниците вече усещат последиците. През септември самолетните билети в Европейския съюз са поскъпнали с 5,8% на годишна база, а в САЩ увеличението надхвърля 20%, показват официални данни, цитирани от Ройтерс.

Нарастващите разходи се отразяват и на финансовите перспективи на авиокомпаниите. Delta, United и Southwest понижиха прогнозите си за печалба или представиха очаквания за финансовите си резултати, които разочароваха инвеститорите. Ryanair и Lufthansa вече ограничиха капацитета по някои маршрути, въпреки че са хеджирали над 70% от необходимото им гориво за тази година.

Най-уязвими са превозвачите в по-слабо финансово състояние, които имат ограничени възможности да поемат допълнителните разходи. За тях трайно високите цени могат да доведат както до по-скъпи билети, така и до съкращаване на полети.

Възможностите за прехвърляне на разходите към пътниците обаче също са ограничени. Норвежката нискотарифна авиокомпания Norwegian Air Shuttle призна, че е била принудена да отмени част от увеличенията на цените, въведени след началото на войната с Иран, тъй като клиентите не са били склонни да плащат повече.

Компанията е намалила с над 5% планирания си капацитет за първото тримесечие на 2027 г. заради скъпите горива и спирането на определени маршрути, показват финансовите ѝ резултати, цитирани от Ройтерс.

За европейския пазар, включително България, развитието ще зависи както от цените на авиационното гориво, така и от конкуренцията между превозвачите. Прогнозата на О’Лиъри за поскъпване с 15–20% не означава, че всички самолетни билети ще се увеличат с толкова.

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