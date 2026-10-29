След скъпите екскурзии: Такса от 40 евро за ученическо състезание предизвика критики

След общественото недоволство заради високите цени на ученическите екскурзии нова дискусия предизвикаха таксите за участие в ученически състезания. Повод стана публикация в социалните мрежи, в която Деян Троански поставя въпроса за цената от 40 евро за участие в националния кръг на международната ученическа олимпиада "Интелигентност за бъдещетоШ" (FISO).

Състезанието е предназначено за деца от предучилищна възраст и ученици от първи до дванадесети клас. В България то се провежда в няколко направления, сред които математика, английски език, IQ, точни науки и изобразително изкуство.

Таксата за участие в националния кръг е 40 евро на ученик за всяко отделно направление. Това означава, че при желание за участие в повече от една категория родителите трябва да заплатят съответната сума за всяко явяване.

Темата беше повдигната от Деян Троански, който направи сравнение между разходите за подобни състезания и цените на еднодневните ученически екскурзии, достигащи до 50 евро.

"Защо 40€ за екскурзия са много и омбудсманът се занимава с въпроса, а 40 € за онлайн състезание по математика са ОК?“, попита той в публикация във Facebook.

Троански изрази критично отношение към платените ученически състезания и призова родителите да бъдат внимателни при избора на инициативи, в които включват децата си.

"Пазете си парите и най-вече ДЕЦАТА!“, написа той.

Случаят идва на фона на вече възникналото недоволство от цените на организираните ученически екскурзии. Таксите за еднодневни пътувания, които в някои случаи достигат 50 евро, станаха повод за сигнали до омбудсмана, който се ангажира с разглеждането на проблема.

Новата дискусия поставя въпроса за финансовата тежест върху семействата, чиито деца участват в различни образователни инициативи през учебната година. При записване за няколко състезания или направления общите разходи могат да нараснат значително.

Важно е да се уточни, че посочената такса се отнася до конкретното международно състезание FISO и не представлява общо правило за всички ученически олимпиади в България.

Публикуваните критики са позиция на Деян Троански и сами по себе си не установяват нарушения от страна на организаторите. В предоставената информация няма посочена официална позиция на организаторите на FISO относно размера на таксата и разходите за провеждане на състезанието.