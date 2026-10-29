Новини
Търси
Подкаст
Общество

След скъпите екскурзии: Такса от 40 евро за ученическо състезание предизвика критики

След скъпите екскурзии: Такса от 40 евро за ученическо състезание предизвика критики
Pixabay

Участието в националния кръг на международната олимпиада FISO струва 40 евро за всяко направление, а разходите за ученическите състезания предизвикаха нова дискусия

След общественото недоволство заради високите цени на ученическите екскурзии нова дискусия предизвикаха таксите за участие в ученически състезания. Повод стана публикация в социалните мрежи, в която Деян Троански поставя въпроса за цената от 40 евро за участие в националния кръг на международната ученическа олимпиада "Интелигентност за бъдещетоШ" (FISO).

Състезанието е предназначено за деца от предучилищна възраст и ученици от първи до дванадесети клас. В България то се провежда в няколко направления, сред които математика, английски език, IQ, точни науки и изобразително изкуство.

Таксата за участие в националния кръг е 40 евро на ученик за всяко отделно направление. Това означава, че при желание за участие в повече от една категория родителите трябва да заплатят съответната сума за всяко явяване.

Темата беше повдигната от Деян Троански, който направи сравнение между разходите за подобни състезания и цените на еднодневните ученически екскурзии, достигащи до 50 евро.

"Защо 40€ за екскурзия са много и омбудсманът се занимава с въпроса, а 40 € за онлайн състезание по математика са ОК?“, попита той в публикация във Facebook.

Троански изрази критично отношение към платените ученически състезания и призова родителите да бъдат внимателни при избора на инициативи, в които включват децата си.

"Пазете си парите и най-вече ДЕЦАТА!“, написа той.

Случаят идва на фона на вече възникналото недоволство от цените на организираните ученически екскурзии. Таксите за еднодневни пътувания, които в някои случаи достигат 50 евро, станаха повод за сигнали до омбудсмана, който се ангажира с разглеждането на проблема.

Новата дискусия поставя въпроса за финансовата тежест върху семействата, чиито деца участват в различни образователни инициативи през учебната година. При записване за няколко състезания или направления общите разходи могат да нараснат значително.

Важно е да се уточни, че посочената такса се отнася до конкретното международно състезание FISO и не представлява общо правило за всички ученически олимпиади в България.

Публикуваните критики са позиция на Деян Троански и сами по себе си не установяват нарушения от страна на организаторите. В предоставената информация няма посочена официална позиция на организаторите на FISO относно размера на таксата и разходите за провеждане на състезанието.

Още по темата

Ученици от Силистра защитиха възрастна жена от агресивен мъж

Ученици от Силистра защитиха възрастна жена от агресивен мъж

МВР награждава девет ученици за доблест и помощ при полицейски действия

МВР награждава девет ученици за доблест и помощ при полицейски действия

Науката на почит: МОН връчва наградите "Питагор" за 18-и път

Науката на почит: МОН връчва наградите "Питагор" за 18-и път

КЗП проверява поскъпването на ученическите екскурзии, лекарствата и услугите

КЗП проверява поскъпването на ученическите екскурзии, лекарствата и услугите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност в Русенско

Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност в Русенско

Киселина и батерии е превозвал корабът, потънал край нос Калиакра

Киселина и батерии е превозвал корабът, потънал край нос Калиакра

"Младост 1" без топла вода от 2 октомври: Жителите готвят колективен иск

"Младост 1" без топла вода от 2 октомври: Жителите готвят колективен иск

Кап. Папукчиев: Русия не разполага с морски дронове като този, ударил кораба край Шабла

Кап. Папукчиев: Русия не разполага с морски дронове като този, ударил кораба край Шабла

Убийство в Старозагорско, има задържани

Убийство в Старозагорско, има задържани

Водещи

Румънски медии: Премиерът на България ни обвинява, че сме провокирали Русия

Румънски медии: Премиерът на България ни обвинява, че сме провокирали Русия

  • Преди 6 минути
Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност в Русенско

Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност в Русенско

Киселина и батерии е превозвал корабът, потънал край нос Калиакра

Киселина и батерии е превозвал корабът, потънал край нос Калиакра

Путин: Илон Мъск е „истински гений“

Путин: Илон Мъск е „истински гений“

  • Преди 28 минути
"Младост 1" без топла вода от 2 октомври: Жителите готвят колективен иск

"Младост 1" без топла вода от 2 октомври: Жителите готвят колективен иск

Газът под напрежение: Ще стигнат ли запасите за зимата и как да се спре шоковото поскъпване?

Газът под напрежение: Ще стигнат ли запасите за зимата и как да се спре шоковото поскъпване?

Кап. Папукчиев: Русия не разполага с морски дронове като този, ударил кораба край Шабла

Кап. Папукчиев: Русия не разполага с морски дронове като този, ударил кораба край Шабла

Причината за смъртоносната жп катастрофа в Испания е техническа неизправност и човешка грешка

Причината за смъртоносната жп катастрофа в Испания е техническа неизправност и човешка грешка

  • Преди 44 минути
Убийство в Старозагорско, има задържани

Убийство в Старозагорско, има задържани

Разходка в новия дом на ЦСКА (видео+снимки)

Разходка в новия дом на ЦСКА (видео+снимки)

  • Преди 50 минути
Сблъсъци между протестиращи и полицията в Мадрид след влаковата катастрофа

Сблъсъци между протестиращи и полицията в Мадрид след влаковата катастрофа

  • Преди 55 минути
Петиция срещу освобождаването на убиеца на Милен Цветков - Кристиан Николов

Петиция срещу освобождаването на убиеца на Милен Цветков - Кристиан Николов

Украинска и руска делегация пристигнаха в Беларус за участие в хуманитарната операция в Олешки

Украинска и руска делегация пристигнаха в Беларус за участие в хуманитарната операция в Олешки

  • Преди 1 час
Видео е заснело атаката към петия ударен кораб край българските води в Черно море

Видео е заснело атаката към петия ударен кораб край българските води в Черно море

Откритие отвъд Плутон: Астрономи откриха възможна шеста планета джудже

Откритие отвъд Плутон: Астрономи откриха възможна шеста планета джудже

  • Преди 1 час