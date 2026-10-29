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Петиция срещу освобождаването на убиеца на Милен Цветков - Кристиан Николов

Петиция срещу освобождаването на убиеца на Милен Цветков - Кристиан Николов
БТА

Инициаторите искат ВСС, а при необходимост и Инспекторатът към ВСС, да проверят обстоятелствата около постановяването на съдебното определение

Петиция срещу условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков, е инициирана от Николай Попов от „Сияние“.  

За това съобщи Попов в личния си профил във Facebook. В петицията се настоява за незабавна проверка на обстоятелствата около определението на Софийския градски съд от 22 октомври 2026 г., с което е допуснато условното предсрочно освобождаване на Николов.  

Вносителите на петицията се обръщат към Висшия съдебен съвет (ВСС) и изпълняващия функциите главен прокурор с искане да бъдат изяснени всички обстоятелства около постановеното определение.  Според тях решението предизвиква обществено възмущение заради тежестта на престъплението и смъртта на журналиста Милен Цветков.  

„Когато при такъв казус остават съмнения за законосъобразността и мотивите на определението, институциите са длъжни да ги изяснят бързо и публично, а не да оставят усещане за произвол или непълна проверка“, се посочва в позицията.  

В петицията се подчертава, че въпросът не се изчерпва с конкретното съдебно решение, а засяга и доверието на обществото в правосъдието. 

Инициаторите искат ВСС, а при необходимост и Инспекторатът към ВСС, да проверят обстоятелствата около постановяването на съдебното определение. 

Сред поставените въпроси са дали са спазени процесуалните правила, дали са обсъдени всички относими факти и дали мотивите на съда съответстват на закона

„Ако бъдат установени нарушения или пропуски, те следва да бъдат предприети без забавяне по надлежния ред“, се казва в текста на петицията.  

Настоява се проверката да бъде извършена в кратък и разумен срок, а резултатите от нея да бъдат оповестени ясно и мотивирано. Според авторите на инициативата публичният отговор на институциите е необходим, за да бъдат разсеяни съмненията и да се защити авторитетът на съдебната система.

Случаят с Кристиан Николов предизвика силна обществена реакция след решението за условното му предсрочно освобождаване.

Смъртта на Милен Цветков през април 2020 г. остава един от най-обсъжданите случаи на пътна трагедия в България.  

Инициаторите на петицията настояват за институционална проверка, която да даде отговор дали съдебното решение е постановено при спазване на всички законови изисквания. Самото искане за проверка не означава, че са установени нарушения при постановяването на определението. Законосъобразността на съдебния акт следва да бъде преценена от компетентните органи по установения ред.

Петицията може да видите тук.

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