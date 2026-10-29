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Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност в Русенско

Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност в Русенско
БТА

На ключови места ще има изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще се извършват проверки на преминаващите превозни средства

Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите и битовата престъпност се организира в област Русе.

"Тя ще продължи и на 30 октомври", съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. 

На ключови места ще има изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще се извършват проверки на преминаващите превозни средства.

На територията на различни населени места в областта ще се проверяват хора, автомобили, търговски и други обекти.

Действията на полицейските служители са насочени към установяване и предотвратяване на престъпления, свързани с изборното законодателство, както и към противодействие на битовата престъпност и опазване на обществения ред.

Контролът ще включва и проверки на шофьори за употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и за други нарушения на пътя.

"Полицейските действия на територията на цялата област ще продължат с повишен интензитет и до края на изборния процес. Целта е да се предотвратят нарушения и престъпления, да се гарантира сигурността на гражданите и да се осигури законосъобразното протичане на балотажа", каза Даниела Малчева.

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