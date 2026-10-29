Катастрофа с мотоциклет затрудни движението по Околовръстния път на Кюстендил
Инцидентът е станал край разклона за село Брестница, а движението се регулира от полицията
Движението по Околовръстния път на Кюстендил е затруднено заради катастрофа между лек автомобил и мотоциклет в района на разклона за село Брестница, съобщиха от полицията.
Водачката на мотоциклета е транспортирана до болница за преглед и оказване на медицинска помощ. На място полицейски служители регулират движението.
Леките автомобили се пренасочват през града, а товарните превозни средства се спират.