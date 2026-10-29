Новини
Търси
Подкаст
Общество

Катастрофа с мотоциклет затрудни движението по Околовръстния път на Кюстендил

Катастрофа с мотоциклет затрудни движението по Околовръстния път на Кюстендил
pixabay

Инцидентът е станал край разклона за село Брестница, а движението се регулира от полицията

Движението по Околовръстния път на Кюстендил е затруднено заради катастрофа между лек автомобил и мотоциклет в района на разклона за село Брестница, съобщиха от полицията.

Водачката на мотоциклета е транспортирана до болница за преглед и оказване на медицинска помощ. На място полицейски служители регулират движението.

Леките автомобили се пренасочват през града, а товарните превозни средства се спират.

Още по темата

Причината за смъртоносната жп катастрофа в Испания е техническа неизправност и човешка грешка

Причината за смъртоносната жп катастрофа в Испания е техническа неизправност и човешка грешка

Българка от Испания разказа пред Таралеж за последиците от влаковата катастрофа

Българка от Испания разказа пред Таралеж за последиците от влаковата катастрофа

Трима загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Трима загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Продължава разследването на катастрофата между двата камиона и автобуса на пътя Русе - София

Продължава разследването на катастрофата между двата камиона и автобуса на пътя Русе - София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско

50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско

София е домакин на XV Световен ромски конгрес

София е домакин на XV Световен ромски конгрес

Облаци и валежи в по-голямата част от страната и утре

Облаци и валежи в по-голямата част от страната и утре

Демерджиев: МВР се бори "на мускули" с пътния травматизъм

Демерджиев: МВР се бори "на мускули" с пътния травматизъм

17-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа край Търговище

17-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа край Търговище

Водещи

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

  • Току-що
ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

  • Преди 7 минути
Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

  • Преди 8 минути
И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин

И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин

  • Преди 14 минути
Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

  • Преди 18 минути
Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

  • Преди 32 минути
50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско

50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари

  • Преди 42 минути
Ердоган: Турската нация ще остави отпечатъка си върху този век

Ердоган: Турската нация ще остави отпечатъка си върху този век

  • Преди 47 минути
Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

  • Преди 48 минути
Байерн се развихри с шест гола, Байер направи зрелищен обрат за Купата

Байерн се развихри с шест гола, Байер направи зрелищен обрат за Купата

  • Преди 1 час
София е домакин на XV Световен ромски конгрес

София е домакин на XV Световен ромски конгрес

Политическата мисия на ООН в Сомалия приключва

Политическата мисия на ООН в Сомалия приключва

  • Преди 1 час
Продължава издирването на оцелели при железопътната катастрофа в Испания

Продължава издирването на оцелели при железопътната катастрофа в Испания

  • Преди 1 час
Облаци и валежи в по-голямата част от страната и утре

Облаци и валежи в по-голямата част от страната и утре

  • Преди 1 час