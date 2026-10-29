Причината за смъртоносната жп катастрофа в Испания е техническа неизправност и човешка грешка

Министърът на транспорта на Испания Оскар Пуенте заяви, че причината за една от най-жестоките в съвременната история на Европа и най-смъртоносната жп катастрофа в Испания през последните 13 години е техническа неизправност и последвала човешка грешка, предават местните медии.

Най-малко 68 души загинаха при инцидента.

Ударът станал в момент, когато едната композиция била спряла на релсите заради повреда в компютъра.

Министърът на транспорта обясни, че при системна повреда управлението се поема от денонощен контролен център в Мадрид. Оттам обаче взели „необяснимо“ решение да дадат указания на влаковете да продължат движението си. Така втората машина, пътуваща от Мадрид към Севиля, се блъснала в изчакващата на трасето.

"Системата за управление на сигнализацията на гара Урда отказва заради проблем при комуникацията между компютрите. В резултат на това системата автоматично губи достъп до предпазната мрежа по 63-километров участък. Това води до спиране на всички влакове, които се движат по въпросната линия. Решението за възобновяване на движението се взема от операторите в контролния център. От наша гледна точка това е необяснимо", каза още той.

Сблъсъци се разразиха тази нощ между протестиращи и полицията в Мадрид.