Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа с най-малко 68 жертви

Испания обяви тридневен национален траур в памет на жертвите на тежката железопътна катастрофа край град Толедо, при която загинаха най-малко 68 души. Траурът започва днес, 29 октомври, по решение на министър-председателя Педро Санчес, предаде Франс прес.

Инцидентът е станал на 28 октомври в района на гара Урда, където високоскоростен влак на държавния железопътен оператор "Ренфе" се е сблъскал със спряла композиция на частната компания "Ирио".

По данни на председателя на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча Емилиано Гарсия-Пахе при катастрофата са пострадали 108 души, от които 58 са настанени в болници. Информацията е актуална към вечерта на 28 октомври.

Това е най-тежката железопътна катастрофа в Испания от 2013 г., когато при дерайлиране на влак в Сантяго де Компостела загинаха 80 души. През януари тази година страната беше разтърсена от още две влакови катастрофи, при които общо загинаха 46 души.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте съобщи, че първоначалните данни сочат отказ на сигналната система, довел до автоматично спиране на шест влака в района, включително на двете композиции, участвали в катастрофата.

Няколко минути по-късно диспечерският център е разрешил на влака на "Ренфе" да продължи движението си. Министърът определи решението като погрешно и необяснимо.

Според представената от него информация композицията е изминала 25 километра за около 15 минути, преди да се сблъска със спрелия влак на "Ирио" на прав участък от железопътната линия. Скоростта в момента на удара все още не е установена.

Пуенте посочи, че диспечерският център е разполагал с достатъчно време, за да установи допуснатата грешка, но това не е било направено. Окончателните причини за катастрофата предстои да бъдат изяснени.

В телевизионно обръщение близо до мястото на трагедията премиерът Педро Санчес обеща пълно разследване на обстоятелствата около инцидента и отстраняване на всички установени пропуски в системата за железопътна безопасност.

Спасителните екипи продължиха работа през цялата нощ. С помощта на кранове бяха повдигани дерайлирали вагони, а на място бяха изпратени линейки, хеликоптери и автомобили на погребални агенции.

По информация на Ройтерс най-малко три вагона са пропаднали по склона на железопътния насип. Районът на катастрофата е осеян с метални отломки и части от разрушените композиции.

Към момента на сблъсъка във влака на "Ирио" са пътували 147 души, а в този на "Ренфе" - 397, съобщиха регионалните власти. Инцидентът е станал около 9:00 часа местно време.

Заради трагедията Испанската социалистическа работническа партия на Санчес отмени всички планирани прояви най-малко до събота. Същото решение взе и опозиционната Народна партия, ръководена от Алберто Нунес Фейхоо.

Катастрофата постави отново въпроса за безопасността на високоскоростната железопътна мрежа на Испания, която е най-дългата в Европа. Предстоящото разследване трябва да установи как е допуснато възобновяването на движението след отказа на сигналната система и защо не е предотвратен сблъсъкът.