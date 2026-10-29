Академията на МВР изпраща випуск 2026 с официална церемония

Академията на Министерството на вътрешните работи ще изпрати курсантите от випуск 2026 с официална церемония по връчване на дипломите. Тържеството ще се проведе днес, 29 октомври, от 11:00 часа в сградата на висшето учебно заведение в София.

Дипломите си ще получат завършващите двата факултета на Академията - "Полиция“ и "Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщиха от пресцентъра на МВР.

На церемонията ще присъства министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Сред поканените официални гости е и министър-председателят Румен Радев, като към момента не е потвърдено дали той ще вземе участие в събитието.

Тържественото връчване на дипломите ще се състои в сградата на Академията на МВР на бул. "Александър Малинов“ № 1 в столицата.

С церемонията ще бъде отбелязано завършването на обучението на курсантите от випуск 2026, подготвяни за професионална реализация в системата на вътрешните работи.